万博「イタリア館」“飲み放題”イベント 併設カフェ＆バーでスパークリングワイン「プロセッコ」厳選3種類
大阪・関西万博のイタリアパビリオン公式カフェ＆バー「Caffe&Gelato Italia by IIACJ（カフェ＆ジェラートイタリア by IIACJ）」で、プロセッコ飲み放題イベントが始まった。8月24日〜31日の期間限定。
【写真】イタリアパビリオン プロセッコ飲み放題イベントのイメージ
きらめく泡と爽やかな果実味で世界中のワインラバーを魅了する、イタリア・ヴェネト州生まれのスパークリングワイン「プロセッコ」。その魅力を万博で存分に味わえる。
ラインアップは「トレゼッラ」「イキ スプマンテ・ブリュット」をはじめとする厳選3種類。「上質な泡とともに、夏の夕暮れを華やかに彩るひとときをお楽しみください」と呼びかけている。
■開催概要
日程：2025年8月24日（日）〜8月31日（日）
時間：午後5時〜8時30分（最終受付7時30分／ラストオーダー8時30分）
内容：プロセッコ飲み放題（1時間）5000円
おつまみセット 700円（オプション）
提供プロセッコ：「トレゼッラ」「イキ スプマンテ・ブリュット」ほか3種類
※前売り販売も可能（購入後は、コンテナ裏側より受け取り）
※混雑の場合は、人数制限などを行う可能性あり
