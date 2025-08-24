「見てるだけで痛い」「ヤバいと思った」足裏で顔面を…名古屋ユンカーの一発レッドに様々な声「わざとではないだろうけど」
数的不利が響いたか。
名古屋グランパスは８月23日、J１第27節で川崎フロンターレとホームで対戦。２−２で迎えた51分に退場者を出してしまう。
味方のロングボールに敵陣でキャスパー・ユンカーが反応。バックステップしながら右足でトラップを試みたところに、相手DFの神橋良汰がヘッドでクリア。ユンカーからすれば、見えなかったのかもしれない。右足の裏で神橋の顔面を蹴るような形に。
椎野大地主審はユンカーにレッドカードを提示。背番号77は一発退場でピッチを去った。痛恨のプレーに、ネット上では「お話にならない」「見てるだけで痛い...」「ヤバいと思った」「わざとではないだろうけど」「気の毒な気がするね」など様々な声があがった。
なお、試合はその後、両チームが１点ずつを奪い、３−３でアディショナルタイムに突入。そして90＋５分に勝ち越し点を挙げた川崎が、４−３で激闘を制した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
