レバンテvsバルセロナ スタメン発表
[8.23 ラ・リーガ第2節](シウダ・デ・バレンシア)
※28:30開始
<出場メンバー>
[レバンテ]
先発
GK 1 パブロ・カンポス
DF 4 アドリアン・デ・ラ・フエンテ
DF 5 ウナイ・エルヘサベル
DF 14 ホルヘ・カベージョ
DF 22 ジェレミー・トリアン
DF 23 マヌ・サンチェス
MF 7 ロジェール・ブルゲ
MF 10 パブロ・マルティネス
MF 11 ホセ・ルイス・モラレス
MF 20 オリオル・レイ
FW 9 イバン・ロメロ
控え
GK 32 Álex Primo
DF 2 マティアス・モレノ
DF 6 ディエゴ・パンピン
DF 17 ビクトル・ガルシア
DF 29 Nacho Pérez
MF 18 イケル・ロサダ
MF 21 セルヒオ・ロサノ
MF 24 カルロス・アルバレス
FW 19 カルロス・エスピ
FW 27 Paco Cortés
監督
フリアン・カレロ
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 11 ラフィーニャ
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 17 マルク・カサド
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 1 イニャキ・ペーニャ
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 23 ジュール・クンデ
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 6 ガビ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 20 ダニ・オルモ
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 29 トニ・フェルナンデス
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
