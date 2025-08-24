[8.23 ラ・リーガ第2節](シウダ・デ・バレンシア)

※28:30開始

<出場メンバー>

[レバンテ]

先発

GK 1 パブロ・カンポス

DF 4 アドリアン・デ・ラ・フエンテ

DF 5 ウナイ・エルヘサベル

DF 14 ホルヘ・カベージョ

DF 22 ジェレミー・トリアン

DF 23 マヌ・サンチェス

MF 7 ロジェール・ブルゲ

MF 10 パブロ・マルティネス

MF 11 ホセ・ルイス・モラレス

MF 20 オリオル・レイ

FW 9 イバン・ロメロ

控え

GK 32 Álex Primo

DF 2 マティアス・モレノ

DF 6 ディエゴ・パンピン

DF 17 ビクトル・ガルシア

DF 29 Nacho Pérez

MF 18 イケル・ロサダ

MF 21 セルヒオ・ロサノ

MF 24 カルロス・アルバレス

FW 19 カルロス・エスピ

FW 27 Paco Cortés

監督

フリアン・カレロ

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 3 アレックス・バルデ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 24 エリック・ガルシア

MF 8 ペドリ

MF 10 ラミネ・ヤマル

MF 11 ラフィーニャ

MF 14 マーカス・ラッシュフォード

MF 17 マルク・カサド

FW 7 フェラン・トーレス

控え

GK 1 イニャキ・ペーニャ

GK 31 ディエゴ・コッヘン

DF 15 アンドレアス・クリステンセン

DF 23 ジュール・クンデ

DF 26 ジョフレ・トレンツ

MF 6 ガビ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 20 ダニ・オルモ

MF 27 ドロ・フェルナンデス

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 29 トニ・フェルナンデス

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります