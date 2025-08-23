µÕÅ¾Éé¤±¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤¿J1±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºMFÄ¹¾ÂÍÎ°ì¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È²ÃÆþ¸å½éÆÀÅÀ¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦
¡ÎJ1Âè27Àá¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º 2-4 Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢8·î22Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ï
7°Ì±ºÏÂ¤Ï3°ÌÇð¤ÈÂÐÀï¡£¾¡ÅÀ3º¹¤ÇÆùÇö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤òÇË¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÆÀÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
MFÄ¹¾ÂÍÎ°ì¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£²ÃÆþ¸å½éÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÃÆ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ¬¤òÊú¤¨¤ëÇÔÀï¤òÎÈ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«
¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾å°ÌÂÐ·è¤Î¸å¡¢Ä¹¾Â¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°È¾5Ê¬¤ËMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤¬Êü¤Ã¤¿º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤éÄ¹¾Â¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¡£¡ÖÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÆÀÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È±ºÏÂ²ÃÆþ¸å½éÆÀÅÀ¤òÃç´Ö¤¿¤Á¤È½ËÊ¡¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£
2ÆÀÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥»¥«¥ó¥É¥Ï¡¼¥Õ¡¢±ºÏÂ¤ÏËÉÀï°ìÊý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£13ËÜ¤ÎÈï¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¡¢»ÙÇÛÎ¨¤Ï40¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ò²¼²ó¤ë¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¾õÂÖ¡£Å¨¿Ø¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¿¯Æþ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢Çð¤Î¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÄ¾¶á¿ô»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ½ë¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»þ´Ö¤¬Ã»¤¹¤®¤¿¡£Çð¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¤·¡¢»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¹¤®¤¿¡×¤È¡¢¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¼¾ÅÙ64¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¼éÈ÷¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¡£
ÁÀ¤¤¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ïµ¡Ç½¤»¤º¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤â½¦¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²«¿§¤ÎÇÈ¾õ¹¶·â¤Ï±ºÏÂ¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÂÎÎÏ¤òºï¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹4¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ü¤·¤¿Ä¹¾Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Û¤ËÂçÎ³¤Î´À¤ò¤«¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ88¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ë½³¤Ã¤Æ¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤â¾å²ó¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤¤Ó¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇð¤ß¤¿¤¤¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¡¢²¡¤·¹þ¤ó¤Ç»þ´Ö¤òºî¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ã¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ2-4¤Ç½ªÎ»¡£±ºÏÂDF¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶¤Ï¥ì¡½¥¬¡½¥¹¤òÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¡¢°ìÉôÁª¼ê¤Ï¥´¡¼¥ëÎ¢¤È¾×ÆÍ¡£DFÀÐ¸¶¹¶µ¤Ï¥Ó¥Ö¥¹¤Ç´é¤òÊ¤¤¤¡¢¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¾õÂÖ¤¬°¤¤»î¹ç¤Ï¤¢¤Þ¤êµ²±¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¼¡Àï¤Ï27Æü¸á¸å7»þ¤«¤éºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¡¢FCÅìµþ¡ÊJ1¡Ë¤ÈÅ·¹ÄÇÕ½à¡¹·è¾¡¤òÀï¤¦¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¡¢¡Ê»î¹ç¤ò¡Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ç¤¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¹½Â¤¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡£Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀï½Ñ¤È¤·¤ÆÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢²þÁ±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÇÔÀï¤òÎÈ¤Ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀõÌîô¥ÂÀÏº¡Ë