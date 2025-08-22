Spotifyの有料サブスク特典を無料で得られるアプリが著作権違反でGitHubから削除、すぐにより法的に安全なバージョンが登場

Spotifyの有料サブスク特典を無料で得られるアプリが著作権違反でGitHubから削除、すぐにより法的に安全なバージョンが登場