第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は21日、甲子園球場で第14日が行われた。準決勝第2試合は沖縄尚学（沖縄）が5-4で山梨学院（山梨）に勝利。逆転を呼び込んだアルプスから響く“魔曲”にネットも騒然となった。

1-4と3点ビハインドの6回、沖縄尚学が猛反撃に出た。

先頭の宜野座恵夢（3年）が二塁打で出塁すると、続く比嘉大登（3年）が安打でつないで無死一、三塁。チャンスに大盛り上がりのアルプスから届いたのは、「ハイサイおじさん」だった。

Xトレンド入りした沖縄ポップスの代表曲と指笛が球場を包む中、安谷屋春空（3年）の2点適時二塁打で1点差に。阿波根裕（3年）のバントが相手のミスを誘って安谷屋が生還し、一気に同点に追いついた。

「ハイサイおじさん」効果にネットも騒然。Xには「ハイサイおじさんの魔曲ぶりの半端なさよ」「ここんとこずっと頭の中ハイサイおじさんループしてる」「仕事に集中できないや！ 頭の中でハイサイおじさんが無限ループしてる」「沖縄尚学のハイサイおじさんが頭から離れなくて仕事中もずっと頭の中で流れてた（笑）」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）