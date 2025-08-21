ド軍3Aのウォードが躍動している…コンフォートは得点圏打率.163

ドジャースの救世主としてマイナーに所属する27歳の待望論があがっている。3Aオクラホマシティのライアン・ウォード外野手が19日（日本時間20日）のタコマ戦で2本塁打を含む4安打4打点の活躍。更に翌20日（同21日）の試合でも5打数2安打、1打点と大暴れ。打率.305、31本塁打、112打点と、好調を維持している。ファンからは不振のマイケル・コンフォート外野手との“入れ替え”を望む声もあがっている。

2019年のドラフトでロサンゼルス・ドジャース8巡目（全体251位）で指名されたウォードについて、米経済誌「フォーブス」にも寄稿歴のあるハワード・コール氏が、自身のX（旧ツイッター）で「たとえ彼が左翼でコンフォートよりもうまく守備ができないとしても、代打では確実により良い仕事ができる」と投稿。「コールは毎日出場すべき。コンフォートはもう要らない」と主張した。

オクラホマシティの公式SNSに対してもファンがコメント。「ドジャースで最高の左翼手」「早く昇格させろ」「ウォード＞コンフォート」「なんでまだ昇格してないんだよ？ コンフォートを1か月休ませて、ウォードに任せてみろ！」などと理解を示している。

コンフォートはジャイアンツをFAとなり、今季から1年1700万ドル（約25億1000万円）でドジャースに加入。大型契約で期待されながらも110試合の出場で打率.188、9本塁打、27打点、得点圏打率.163と苦しんでいる。（Full-Count編集部）