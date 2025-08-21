フジテレビと親会社が設置した第三者委員会の報告書で問題視されていた飲み会で、下ネタなどの性的発言をしていたことが明らかになった福山雅治（56）。福山は「女性セブン」（9月4日号）のインタビューで、フジの大多亮元専務主催の懇親会に参加していた“男性有力出演者”が自身であること、参加した女性アナウンサーが嫌悪感を抱くような発言をしていたことを認め、陳謝している。

元フジテレビ女性アナウンサーとのトラブルが、第三者委員会から「業務の延長線上の性暴力」と認定された中居正広氏（53）は1月23日、自身のファンクラブを通じて芸能活動からの引退を表明。売れっ子タレントなど有力者への“上納文化”が露見したフジテレビは、スポンサー企業がCMから撤退したほか、日枝久氏（87）をはじめ多くの役員が入れ替わるなど、解体的出直しを迫られた。

フジテレビ問題に関する394ページに及ぶ報告書で、不適切行為が匿名で指摘されていたのは福山だけではない。報告書には、フジテレビの女性社員の前で下半身を露出した“有力な番組出演者”についての記述があるが、この人物が「とんねるず」の石橋貴明（63）だと報じられたのは今年4月のこと。

「週刊誌等の報道につきましては、10年余り前のことで記憶が曖昧な部分もありますが、記事にあった方々と会食した覚えはあります。そこで起きた詳細については、かなり深酒をしてたためか、覚えていないのが正直なところです。私自身の至らなさゆえ、かなり羽目を外してしまったかも知れません」

報道を受けて石橋はこう弁解しているが、いまだに名前が明らかにされていない人物がいる。報告書で類似事案として指摘されていた「スイートルームの会」に参加していた番組有力出演者の“タレントU氏”だ。

〈最近仕事に対するモチベーションが上がらない〉〈楽しい飲み会がしたい〉など、U氏の要望で21年12月に中居氏とフジ編成幹部B氏が都内高級ホテルで開催したのが「スイートルームの会」だ。この会には女性アナウンサーのほか複数のフジ関係者が参加。だが、宴会が後半に差し掛かると、中居氏が他のスタッフに部屋から退出するよう促し、中居氏とU氏が女子アナと2対2になるように仕向けていたことなどが明らかに。

「報告書では中居氏が女性の膝や肩、鎖骨付近に手を触れたほか、自身の顔を女性の顔に近づけていたことが判明しています。一方のU氏について詳述されていませんが、この会を報じた週刊誌によると、U氏に太ももを触られると、女性はパニックになって駆け込んだなどの一部始終が明らかにされています。一時、U氏は30代のあるタレントだと流布されましたが、それはデマだとわかっています。福山の一件でU氏は誰なのか再び注目を集めています」（芸能ライター）

福山、石橋ら秘匿された“有力出演者”の名前が白日の下にさらされる中、U氏は動きを見せるのか。

◇ ◇ ◇

