U18½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥ÐーÈ¯É½¡Ä¸òÎ®¶¥µ»²ñ¤Ç´Ú¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É3¥Áー¥à¤ÈÂÐÀï

¡¡ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤Ï8·î21Æü¡¢¡ÖÂè33²ó Æü¡¦´Ú¡¦Ãæ¥¸¥å¥Ë¥¢¸òÎ®¶¥µ»²ñ¡×¤Ø½Ð¾ì¤¹¤ëU18½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡U18½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï21Æü¤«¤é¹ñÆâÄ¾Á°¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢23Æü¤Ë³«ºÅÃÏ¤ÎÃæ¹ñ¡¦Æâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¤Ø½ÐÈ¯¡£25Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¢26Æü¤ËÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¡¢27Æü¤ËÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤ÏÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¥¹¥Ýー¥Ä¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¹ñ¸ËÊä½õ»ö¶È¡£¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¹ñÍÍ¡¹¤Ê¶¥µ»¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤äÊ¸²½ÃµË¬¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¥µ»Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¡Ë¡×¤ÎÍ¥¾¡¹»¤«¤é¾¡ÉôÍþ»Ò¡Êºù²Ö³Ø±à¹â¹»¡Ë¡¢½àÍ¥¾¡¹»¤«¤é°Ã¸¶Í¼Ó¡ÊÆüËÜ¹Ò¶õ¹â¹»ËÌ³¤Æ»¡Ë¤¬¥á¥ó¥ÐーÆþ¤ê¡£Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¹â¹»¡¢´ôÉì½÷»Ò¹â¹»¡¢Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°¼ãÍÕ¹â¹»¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì2Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ðー°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢£¡ÖÂè33²ó Æü¡¦´Ú¡¦Ãæ¥¸¥å¥Ë¥¢¸òÎ®¶¥µ»²ñ¡×U18½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー
È¨½ÐÎï¼Â¡ÊG¡¿168¥»¥ó¥Á¡¿Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¹â¹»3Ç¯¡Ë
»°ÎØÈþÎÉ¡¹¡ÊC¡¿177¥»¥ó¥Á¡¿Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¹â¹»3Ç¯¡Ë
»°Âð¹áºÚ¡ÊF¡¿172¥»¥ó¥Á¡¿´ôÉì½÷»Ò¹â¹»3Ç¯¡Ë
ÎëÌÚ¸ê¹áÆî¡ÊC¡¿178¥»¥ó¥Á¡¿Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°¼ãÍÕ¹â¹»3Ç¯¡Ë
¸æÆ²ÌÀÌ´¡ÊF¡¿180¥»¥ó¥Á¡¿Çð»ÔÎ©Çð¹â¹»3Ç¯¡Ë
ã·Æ£Î¿²Ö¡ÊG¡¿165¥»¥ó¥Á¡¿À»ÏÂ³Ø±à¹â¹»3Ç¯¡Ë
ÂÀÅÄÈÞÍ¥¡ÊF¡¿171¥»¥ó¥Á¡¿Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°¼ãÍÕ¹â¹»3Ç¯¡Ë
¿ù±º·ëºÚ¡ÊF¡¿172¥»¥ó¥Á¡¿´ôÉì½÷»Ò¹â¹»3Ç¯¡Ë
°Ã¸¶Í¼Ó¡ÊF¡¿180¥»¥ó¥Á¡¿ÆüËÜ¹Ò¶õ¹â¹»ËÌ³¤Æ»3Ç¯¡Ë
»³ËÜÌï²»¡ÊG¡¿169¥»¥ó¥Á¡¿Ë²³Ø±à¹â¹»3Ç¯¡Ë
Á°ÀîÅí²Ö¡ÊG¡¿161¥»¥ó¥Á¡¿ÉÍ¾¾³«À¿´Û¹â¹»3Ç¯¡Ë
¾¡ÉôÍþ»Ò¡ÊC¡¿178¥»¥ó¥Á¡¿ºù²Ö³Ø±à¹â¹»2Ç¯¡Ë