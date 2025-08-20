女性アイドルグループ「iLiFE!（あいらいふ）」が2025年8月19日、27日に日本武道館（東京都千代田区）で開催するワンマンライブ「ONE LiFE!」について、一部席に「見切れ」が発生するとして払い戻し対応を行うと公式サイトで発表した。

公演目前に厳しい2択を突きつけられたなどとして、Xで波紋を広げている。

「実際に公演をご覧になった場合は、ご返金できません」

グループ公式Xでは「1Fスタンドの一部の席が舞台セットの都合上、見切れが発生してしまうため、該当の席で希望される方はキャンセル（全額返金）の対応をさせていただきます」などと発表され、公式サイトで詳細が説明された。

「ステージプランの都合上、上記券種の一部のお席につきまして出演者、演出およびステージが見えづらい、または一部見えないお席となる可能性が出てきました。ご購入されたお客様へはご迷惑をおかけし申し訳ございません」

対象となるのは、税込み4500円で販売された「1Fスタンドチケット」95席分。場所は東スタンド、西スタンドのそれぞれB〜H・J列におよぶという。

チケットの発券開始は24日15時から。同日以降順次、該当のチケット購入者にイープラスから払い戻し方法をメールで案内するとし、払い戻し希望者は期間内に手続きするよう呼びかけた。「なお、払い戻し申請をされた場合でも、実際に公演をご覧になった場合は、ご返金できませんので、ご理解の程、よろしくお願いいたします」とも伝えている。

「キャンセルか泣き寝入りの2択ってことですか？！？」

武道館公演をめぐっては、元々、5月下旬にFC先行抽選の受付が始まった。その後にキャンセル分のみを先着で一般販売。全席完売になったとして、8月8日には税込み3000円の「1Fスタンド見切れ席」が抽選販売された。通常チケットの場合は入場者特典があり、1Fスタンドチケットの場合は「特典会参加券」（幕張メッセ展示ホール3で28日開催予定）が2枚が付いてくる。見切れ席は特典なしだ。

チケット争奪戦があった後の発表に、Xでは「キャンセルか泣き寝入りの2択ってことですか？！？」「見切れとの差額払い戻しが、普通では！？」「ずっと楽しみにしてる人達への最大の裏切り行為」「該当席多すぎません...？」「オタク舐めるのも大概にしろよ笑」「全ての情報が遅いです」などと批判が相次いでいる。今回の払い戻し対象席のキャンセル分を販売してほしいと訴えるユーザーもみられた。