「貢献できなかったことが凄く悔しい」J２千葉の26歳MFがレンタルで新天地へ「成長してきます」
J２のFC今治は８月19日、ジェフユナイテッド千葉からMF安井拓也を期限付き移籍で獲得したと発表。背番号は「41」に決定した。
兵庫県出身の安井は、2017年にヴィッセル神戸ユースから神戸のトップチームに昇格。その後、FC町田ゼルビアを経て25年１月に千葉に完全移籍で加入した。しかし、今季はリーグ戦７試合、ルヴァンカップ１試合の出場に留まっていた。
今回の移籍にあたり、26歳MFは今治の公式サイトを通じて以下のようにメッセージを送った。
「この度、期限付き移籍で加入する事を決めました。自分自身の持てる力を全て出してチームの勝利に貢献出来るように頑張ります。アシックス里山スタジアムで皆さんに会える日を楽しみにしています」
一方、千葉の公式サイトでは、次のように思いを綴った。
「この度、期限付き移籍の決断をしました。自分自身の力不足でなかなかチームに貢献できなかったことが凄く悔しいです。このジェフで復帰出来たこと、素晴らしいチームメート、スタッフ、ファン・サポーターに囲まれてプレー出来たことは幸せでした。成長してきます。行ってきます」
なおレンタル期間は、2026年1月31日まで。その間の千葉と対戦する全ての公式戦に出場できない。
新天地を求めた安井は今治でどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
