美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネル『高須幹弥（高須クリニック）』で、石破茂首相が終戦の日に「戦後80年談話」を出さなかった件について見解を述べた。高須氏は、首相談話が国際社会、とりわけ周辺国との関係に及ぼす影響に触れ、そのあり方を論じた。



高須氏は、村山談話（戦後50年）、小泉談話（戦後60年）、安倍談話（戦後70年）に言及し、歴代談話が日本の「反省」をどのように表現してきたかを整理した。とくに安倍談話で示された「未来の世代に過去の負債を背負わせてはならない」という論点に触れつつ、自身は「反省はすべきだと思う」とし、「日本の長い歴史には良いことばかりではなく、間違いも犯してしまった」と語った。今回、石破首相が談話を出さなかった判断については「良かったと思っている」と述べた。



また高須氏は、日本が「反省すべき」と考える具体的な事例を挙げた。明治維新後の開国で不平等条約を結び大量の金が海外に流出したこと、大日本帝国憲法下で軍部が天皇の勅令なしに満州事変を起こし満州国を建国したとする点、当時の国民やマスコミが軍部を支持し反戦意見が排除された点である。報道機関については「特に朝日新聞は深く反省していただかないといけない」と述べた。



国際情勢の見立てについては、フランクリン・ルーズベルト米大統領の策略やソ連のスパイ活動で日本が不利な状況に追い込まれたとの見方を示し、「まんまと日本はその罠にはめられてしまった」と語った。



一方で高須氏は、日本の行動を一律に否定する立場ではないとし、「日本が行った戦争は、アジアとアフリカの解放を何十年も早めた」と述べたうえで、白人列強の植民地支配と比べれば日本の支配は「かなりスマート」だったとの見解も示した。その一方で、朝鮮半島の人々にとっては「屈辱の歴史」であるのは当然だとし、相手国の感情を理解する姿勢を示した。



最後に高須氏は「誇りに思うことは誇りに思って、反省すべきことは反省する。これがこれからの日本人あるべき姿だ」と述べ、真摯な歴史認識と自国への誇りの両立が重要だと結んだ。