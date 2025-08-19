ÂÎ½Å14kg¸º¡¢30ºÐ¤¬¥é¡¼¥á¥óÃÇ¤Á¤Ç¡ÈÅí¿¬¥Ü¥Ç¥£¡É´°À®¡¡¶¥µ»Îò4¤«·î¤ÇV¡Ö¶À¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¡×
³Æ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Çµ±¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾´Õ#75¡¡ËÙÆâ¾Í»Ò¡×
¡¡º£·î¡¢ÀéÍÕ¡¦ÀÄÍÕ¤Î¿¹¸ø±à·Ý½ÑÊ¸²½¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥ï¡¼¥ÉÅìµþÍ½Áª¡£BEAUTY FITNESS MODEL TALLÉôÌç¤Ç30ºÐ¤ÎËÙÆâ¾Í»Ò¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£È¾Ç¯¤ÇÂÎ½Å13¡Á14¥¥í¸º¡£ÀéÍÕ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¡Ö¥×¥í¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡½¡½ROOKIE¤ÎÉôÌç¤Ç¤Ï2°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅìµþÍ½Áª¤ÇÍ¥¾¡¡£
ËÙÆâ¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ò¤·¤¯¤Æ¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Î¤Û¤¦¤Ç2°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡½¡½¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
ËÙÆâ¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â´Ë¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢30ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ÇËÜµ¤¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢3·î¤«¤é¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¡£¶¥µ»Îò¤Ç¸À¤¦¤È4¤«·î¤Ç¤¹¡×
ÀéÍÕ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ö²¼È¾¿È¤Ï¤â¤È¤â¤È¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾åÈ¾¿È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëº¬À¤¬°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¡×
¡½¡½ÂÎ½Å¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ËÙÆâ¡ÖÁ´Éô¤Ç13¡Á4¥¥í¡¢È¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÇÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÂÎ¤Ï¡ËÆ¬¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¿©»öÀ©¸Â¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥«¥í¥ê¡¼Íî¤È¤·¤Æ¡£¡Ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ë¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«¾®Çþ·Ï¡¢¥Ñ¥ó¤È¤«¤â¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙÆâ¡Ö¶À¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤Éþ¤âÃå¤ì¤Æ¡¢Á´ÉôÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯Í¥¾¡¤·¤Æ¥×¥í¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë