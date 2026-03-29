23日、京都府南丹市の小学5年生、安達結希さん（11）の行方が忽然と消えた。【画像】結希さん（11）が忽然と消えた駐車場その日は卒業式で小学5年生も参加。父親が小学校の敷地内にある駐車場まで結希さんを車で送り届けた。しかし、結希さんの姿は教室にはなかった。いまだ足取りはつかめていない。一体何があったのか。ABEMA的ニュースショーは京都府南丹市に向かった。結希さんの自宅から学校まではおよそ9キ