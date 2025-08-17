50代おじさんとの恋の始まり。「一緒にご飯を」27歳が進む道【ママリ】

どんな相手と恋に落ちるか、意外とわからないものですよね。同年代との恋愛が当たり前と思っていても、気づけば年上の相手に惹かれていた…。歳の差恋愛、みなさんにとってはどのようなものですか？過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。倉間さんの作品『28歳年上の人を好きになりました。』をどうぞごらんください。

Ⓒ倉間

Ⓒ倉間

Ⓒ倉間

Ⓒ倉間

「同世代の人と結婚するんだろう」漠然と思っていた

主人公・美咲は、恋愛に対して漠然としたイメージがありました。自分の両親を見てきたせいか、同世代の人と恋をしてそのまま結婚をする、というものです。



20代の後半で恋愛結婚をして、子育てが終わったらパートナーとの2人の時間に戻る。そして2人で同じようなペースで歳を重ねて老後を楽しむ。それが理想であり、普通だと思っていました。

年上男性に惹かれて気が付いた「呪縛」

Ⓒ倉間

Ⓒ倉間

Ⓒ倉間

Ⓒ倉間

Ⓒ倉間

Ⓒ倉間

美咲は7年付き合った恋人に振られたばかり。7年間も相手にささげてきたと考えていたからこそ、振られたことに大きなショックを受けます。しかし、偶然バーで出会った28歳年上の男性・高木と出会い運命が動き出します。



美咲は高木と交流するようになって、元カレへの未練は彼に対してでなく時間にとらわれていただけだと気づきます。



一緒にいた時間が長い分「結婚するはずだったのに」という思いになってしまったのかもしれませんが、高木との交流を始めたことで自分の中に違う選択肢があることに目を向けられたようです。

思っていた未来と違くても、今ある幸せを大切に

Ⓒ倉間

Ⓒ倉間

Ⓒ倉間

交流を続けるうちに惹かれあうようになった2人は、28歳差の恋を始めることになりました。2人の弊害となるのは年の差かもしれませんが、お互いが納得している大人同士なら、周囲の意見に振り回される必要はありませんよね。



自分のイメージや理想と違う結果が、思わぬ幸せにつながることもあります。計画通りにならない人生ですが、こうした偶然の出会いからの幸せがあると思うと面白いですよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）