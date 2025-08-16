【ARMORED CORE V.I.O.S. ナイトフォール】 商品化検討中

　コトブキヤは、プラモデル「ARMORED CORE V.I.O.S. ナイトフォール」の商品化を検討していることを8月16日に発表した。

　「アーマード・コア6」に登場するAC「ナイトフォール」を同社の新プラモデルシリーズ「ARMORED CORE V.I.O.S.」での立体化を検討。ゲーム内では巨大なパイルバンカー「PB-033M ASHMEAD」や「SONGBIRDS」を装備し、ミッションでは対峙することとなる機体となっている。

　今後の続報に期待したい、

(C) Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware， Inc. All rights reserved.