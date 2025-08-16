【映画 おでかけ子ザメ】『夜は猫といっしょ』とコラボしたマナー映像上映決定！
8月22日（金）公開の『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』。大人気アニメ「夜は猫といっしょ」とコラボした本編冒頭の上映マナー映像の上映が決定した。
『おでかけ子ザメ』（原作：ペンギンボックス）は、2021年にX（旧Twitter）に投稿された短編から始まった、注目の大人気コミック（KADOKAWAより既刊6巻が発売中）。2023年8月からはYouTubeの公式チャンネルでアニメの配信を開始。全60話の短編アニメは地上波テレビのアニメ作品などのCM枠でも放送されているので、観たことがあるという方も多いだろう。
2025年8月22日から、待望の映画化となる『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』が公開される。
そしてこのたび、大人気アニメ『夜は猫といっしょ』とのスペシャルコラボが実現。上映マナー映像『子ザメちゃんとキュルちゃんの上映マナーこうざ』が本編前に上映されることが決定した。
スクリーンに集まった子ザメちゃん（CV：花澤香菜）とキュルガ（CV：高垣彩陽）のなかまたち。あんこうちゃん（CV：潘めぐみ）はあたまに付いたランプがぴかーんと光ってしまって焦っていたり、猫のキュルガは映画よりフータくん（CV：日野聡）の持っているスマホが気になって仕方がなかったり……。
にぎやかな様子に合わせてピーちゃん（CV：種崎敦美）が「映画に興奮してもしゃべらない、なかない」など上映マナーをやさしく教えてしてくれる内容となっている。
ぜひ本編の前から、可愛いすぎる上映マナー映像も楽しみに加えておこう。
＞＞＞コラボビジュアルや映像先行カットをチェック！（写真8点）
※「種崎敦美」の「崎」は「大」の部分が「立」になる字が正しい表記。
（C）キュルZ・KADOKAWA／夜は猫といっしょ
（C）ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ
