¹ÎÍÌäÂê¤Ë¡ÖÈÜ¶±¤À¡¢Ì¾¤òÌ¾¾è¤ì¡×¤ÇÈãÈ½¤Î³«À±¡ÈÃËµ¤´ÆÆÄ¡É¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¼«Ëý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤¦¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¡×
¡¡¹â¹»Ìîµå»Ë¾å½é¤á¤Æ¤ÎÂç²ñ½Ð¾ì¸å¤Ë¼Âà¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÎÍ¹â¹»¤ÎË½ÎÏÌäÂê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀÈï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¹ÎÍ¹â¹»¤ÎÀ¨»´¤Ê¡È¤¤¤¸¤á¡ÉÁ´ÍÆ
¡¡Æ±¹»¹»Ä¹¤Ë¤è¤ë²ñ¸«¤â±ê¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÍ¾ÇÈ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¤¢¤Î¡ÖÃËµ¤´ÆÆÄ¡×¤¬¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç»Ø´ø¤ò¼è¤Ã¤¿³«À±¹â¹»¡ÊÅçº¬¡Ë¤ÎÌî¡¹Â¼Ä¾ÄÌ´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö2010Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»Ìîµå¤Ç»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤¿³«À±¤¬¡¢21À¤µªÏÈ¤Î¸þÍÛ¹â¹»¤ËÇÔ¤ì¤¿ºÝ¡¢¡ØËöÂå¤Þ¤Ç¤ÎÃÑ¡£Ê¢¤òÀÚ¤Ã¤Æ»à¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¤½¤Î¤¤¤«¤Ä¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡Ø¤ä¤¯¤¶´ÆÆÄ¡Ù¡Ø¥Ï¥é¥¥ê´ÆÆÄ¡Ù¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¹ÎÍÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤¿³«À±¹â¹»¡¦Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é³«À±¹â¹»¤Ï14Æü¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¹â¹»¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ2²óÀïÇÔÂà¤òµÊ¤·¤¿¡£Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢¹ÎÍ¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¡ÊSNS¤Ç¡Ë±¢¤«¤é¤â¤Î¤ò¸À¤¦¤Î¤ÏÈÜ¶±¤À¤È¤¤¤Ä¤â»×¤¦¡£¤¦¤Á¤ÏÆ¿Ì¾¤Ç¼ê»æ¤¬Íè¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢Ì¾¤òÌ¾¾è¤ì¤È¡£¡Ø²æ¤³¤½¤Ï½Ð±À¹ñ¤ÎÌî¡¹Â¼¤Ç¤¢¤ë¤¾¡¢¤¤¤¶¿Ò¾ï¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£ÈãÈ½¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é½Ð¤Æ¤³¤¤¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡£Éð»ÎÆ»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¸²½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼å¤¤¼Ô¤ò¤¤¤¸¤á¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Ç¯´ó¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤½¤³¤Î¿Í´ÖÀ¤¬¸¶ÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎwebÈÇ¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤ÏSNS¤ä·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¡¢
¡ÔÈÜ¶±¤Ê¤Î¤ÏË½ÎÏ¤ò¤·¤¿Â¦¡Õ¡Ô¼ÂÌ¾¤ÇÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡Õ¡ÔÉð»ÎÆ»¸À¤¦¤Ê¤é²Ã³²¼Ô¤¬Àè¤Ë¥Ï¥é¥¥ê¤¹¤ë¤Ù¤¡Õ¡ÔÌîµåÉôÆ±»Î¤Ç¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÀÉ¾¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤Î´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤ÏÂ¾¤ÎÆâÍÆ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬°ìÊýÅª¤Ë¥ê¥ó¥Á¤µ¤ì¤ë¡£¤¦¤Á¤ÏÎéµ·¤À¤±¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢¾åµéÀ¸¤ä²¼µéÀ¸¤Ê¤·¡¢¾å¼ê¤ä²¼¼ê¤Ê¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊÊ¿Åù¤Ç¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ç¤¤¿¡£Êä·ç¤Ë²ó¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÅÊ¤Þ¤º¡¢¾å¼ê¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Ð¥«¤Ë¤»¤º¡£Å°Äì¤·¤Æ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡£¿Í´ÖÀ¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ø¤¿¤¯¤½¤ò¤Ð¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸ºî¤ê¤¬°ìÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¡ÊË½ÎÏ»ö°Æ¤Î¡ËËÉ»ßºö¤Ï¡×¡ÊÅì¥¹¥Ýweb¤è¤ê¡Ë¡ÖÎÀÀ¸³è¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Í¡¢¤¹¤´¤¯É÷ÄÌ¤·¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¦¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¼«Ëý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉÌîµå¤Ï¼å¤¤¤±¤É¡¢¼å¤¤»Ò¤ò½õ¤±¤ë¿Í´Ö¤À¤Ê¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¹â¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê¡Ë¤È¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤¬¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Áª¼ê¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤¿¤ê¤¤¤¸¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç°Û¾ï¤Ê¾å²¼´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅ°Äì¤¹¤ë¡£
¡¡¤¤¤¸¤á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¡¢ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ï¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇSNS¤Ç¤Î¡È»ä·º¡É¤Î²áÇ®¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÈÜ¶±¡×¤ÎÉôÊ¬¤Î¤ßÀÚ¤ê¼è¤Ã¤ÆÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤ÏÅª³°¤ì¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£
¡ÖÌî¡¹Â¼¤µ¤ó¤ÏÎ¢É½¤Î¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÀµÄ¾¤¹¤®¤ëÈ¯¸À¤Î¤æ¤¨¡£¤½¤ÎÇ®¤¤»ÑÀª¤Ï¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈËöÂå¤Þ¤Ç¤ÎÃÑ¡ÉÈ¯¸À¤Î¸å¡¢´ÆÆÄ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤â½ðÌ¾³èÆ°¤¬µ¯¤¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡°ì±þÌî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Î¤³¤Î¡Ö¥¦¥Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊ¿Åù¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¤â¡ÖÀ¸ÅÌ¤ò¿®Íê¤·¤¹¤®¡×¡Ö¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼«¹û¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£