¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï15Æü¡¢Áª¼ê¤ÎÄÉ²ÃÅÐÏ¿¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤«¤éFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿MF¥Í¥¿¡¦¥é¥ô¥£¤ä¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿FW¥¨¥¦¥Ù¥ë(¢«²£ÉÍFM)¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëDF¾¾ÅÄÎ¦(¢«ÀéÍÕ)¤ÈFWÅâ»³æÆ¼«(¢«GÂçºå)¤ÎÅÐÏ¿¤â´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿Ê£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÏÍèµ¨¤Î¾º³Ê¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿DF´ØùþÀ²¤ò¡¢GÂçºå¤ÏMFáÄÌîÂÙÀ¸¤ò¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤ÏDFÂÀÅÄÂçæÆ¤é4Áª¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢³¤³°°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿FCÅìµþ¤ÎDFÌÚî·À¿Æó(¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼)¤äÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÎMF¹ËÅçÍªÅÍ(¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×)¤é¤ÎÅÐÏ¿¤¬Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¢£J1

¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º

18 FW¥¨¥¦¥Ù¥ë

Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£

36 DF¾¾ÅÄÎ¦

38 FWÅâ»³æÆ¼«

FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢

31 MF¥Í¥¿¡¦¥é¥ô¥£

Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì

37 DF´ØùþÀ²(2¼ï)

²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹

32 MFÅÄÃæÍºÂç(ÆÃÊÌ»ØÄê)

¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì

30 MF»³¸ý¹ëÂÀ(2¼ï)

¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã

55 FW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥â¥é¥¨¥¹

µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.

88 MF¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥Ð¥Ø¥Ã¥È

¥¬¥ó¥ÐÂçºå

MFáÄÌîÂÙÀ¸(2¼ï)

¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå

66 DFÂçÈªÊâÌ´

¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç

DFÂÀÅÄÂçæÆ(2¼ï)

FW¹â¶¶À®³¤(2¼ï)

MFÌî¸ýÏ¡ÅÍ(2¼ï)

DF¿¹°æè½¿Í(2¼ï)

¢£J2

¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯

37 GK¾å»³³¤æÆ(2¼ï)

¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³

39 FWÁ°ÅÄ°ìæÆ

°¦É²FC

32 FWÆ£ËÜ²Â´õ

V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê

8 MF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«

¢£J3

¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í

34 MF¿ù±ºÊ¸ºÈ

Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC

11 MF°²Éô¹¸À¸

ÆÊÌÚSC

14 FW¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥«¡¦¥»¥ó¥´¡¼¥ë

SCÁêÌÏ¸¶

10 MFÃæ»³Î¦

41 MFÅÄº¿Í¦ºî(ÆÃÊÌ»ØÄê)

FC´ôÉì

18 FW»³Ã«ÐÒ»Î

FCÂçºå

38 FW¼·Ì¶ã¹ÁóÅÎ

¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è

24 FWÀ±·Ê¸×(ÆÃÊÌ»ØÄê)

47 GKÅí°æÎè

¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô

88 FW¾¾ËÜ¹§Ê¿