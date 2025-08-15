±ÊÌî²ê°ê¡È¼ºÂ®¡É¤ÇCM³¦¤Ë¡ÖÀ¶½ãÇÉ½÷Í¥ÏÈ¡×ÁèÃ¥Àï¤¬¡ÄºÇÍÎÏ¤Î¼ã¼ê2¿Í¤Ë¡Ø¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡Ù¤ÎÈéÆù
¡¡¸¶ºÚÇµ²Ú¤È½Ð¸ý²Æ´õ¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤¬¡¢CM³¦¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢8·î14ÆüÇÛ¿®¤Î¡ØÆü´©¥²¥ó¥À¥¤DIGITAL¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£CMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î½÷Í¥ÉôÌç¤Ç¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢Àî¸ý½ÕÆà¡¢º£ÅÄÈþºù¤¬¥È¥Ã¥×3¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬ÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î·ÀÌó¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¿ô¤Ï1¼Ò¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï5¼Ò¤Ë¡£½Ð¸ý¤µ¤ó¤â¡¢2023Ç¯¤Î·ÀÌó¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¿ô¤¬2¼Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢2024Ç¯¤Ï¸¶¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸5¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¶á¡¢2¿Í¤È¤â¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤Î·ÀÌó¿ô¤ò2¥±¥¿¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¡¢Æ±»æ¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡2¿Í¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤Ç¤¹¡£CM·ÀÌó¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢º£¸å¡¢Èà½÷¤¬¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÂ¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î½Ð¸ý¤µ¤ó¤â¡¢2024Ç¯4·î¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤òÌ³¤á¡¢¾ÍèÀ¤ò¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡CM·ÀÌó¼Ò¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î½Õ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì¤ËÍè¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢±ÊÌî²ê°ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£2024Ç¯Ëö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö2024Ç¯¥¿¥ì¥ó¥ÈCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê¥Ë¥Û¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢±ÊÌî¤Î·ÀÌó¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¿ô¤Ï10¼Ò¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÆ±Î¨¤ÇÂè8°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢4·î¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡¢ÅÄÃæ·½¡¢¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¤È¤ÎÆó¸ÔÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ç¡È¼ºÂ®¡É¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¶½ãÇÉ¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¡È¥Ý¥¹¥È±ÊÌî²ê°ê¡É¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ï¡¢¸¶¤µ¤ó¤È½Ð¸ý¤µ¤ó¤òºÇÍÎÏ³ô¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¸«¾å°¦¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿±Ç²è¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Èª²ê°é¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÏÂ³¡¹¤È¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡±ÊÌî¤Ï¡¢CM³¦¤Î°Ø»Ò¤ò¤Ò¤È¤ÄÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢ÈéÆù¤á¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤¬¡¢ÉÔÎÑ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÈºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡Ù¡Ê2021Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¤³¤ÎÂêÌ¾¡¢Èà½÷¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÀ¤Âå¸òÂå¡É¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡È²ÈÂ²¤Îå«¡É¤È¤¤¤¦¥Ð¥È¥ó¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡À¤Âå½÷Í¥¤Ø¤Î¡È·ÝÇ½³¦¤Î¥Ð¥È¥ó¡É¤ò¼êÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×