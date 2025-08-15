杉谷拳士、日ハム時代の“相棒”中田翔との2ショットに反響「大将、お疲れさまでした!!」 感謝のメッセージも
元プロ野球選手でタレントの杉谷拳士（34）が15日、自身のインスタグラムを更新。同日、今季限りでの現役引退を発表したプロ野球・中日ドラゴンズの中田翔内野手（36）へ思いをつづり、北海道日本ハムファイターズ時代の2ショットを公開した。
【写真】「好きだなぁ〜この2人」“相棒”中田翔と杉谷拳士の2ショット
杉谷は、中田の肩に杉谷が手を回して写る、日ハム時代の2人を思い起こさせるほほ笑ましい2ショットをアップ。引退する中田へ「大将、18年間本当にお疲れさまでした!!同じ時代に同じグラウンドで野球ができたことを、心から誇りに思います。まずは身体をゆっくり休めてください」とメッセージを添えた。
この投稿にファンからは「札幌ドームで現役の2人を見れたのが今となっては一生の思い出です」「好きだなぁ〜この2人」「こんな写真見せられたらまた泣いちゃったよ〜」などと反響が集まっている。
