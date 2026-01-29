山本由伸が明かす…緊張する場面でも力を発揮する方法ドジャース・山本由伸投手は、2025年のワールドシリーズで3試合に登板し、3勝をマークしてMVPを受賞。ブルージェイズに王手をかけられてからの第6、第7戦で勝利投手になるなど、精神面の強さも光った。しかし、自身は「緊張に潰されそうになる」と本音を明かす。山本は24日、ナイキ原宿店で開催された「WINNER’S MIND YOSHINOBU YAMAMOTO TALK SHOW」に出演。昨年のパフォ