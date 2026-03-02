エンドランのサインで走った杉谷拳士氏。しかし、打席の糸井嘉男氏はまさかの見送り--。盗塁アウトとなったその直後、糸井氏がかけた“衝撃の一言”とは。サインミスに気づかぬまま放った天然発言に、現在の糸井氏本人も爆笑した。杉谷拳士氏○杉谷拳士氏がエンドランのサインで走ったら…YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で2月20日に公開された動画にて、日本ハムでチームメイトだった糸井嘉男氏をゲストに迎え