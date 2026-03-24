お笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明が24日、自身のXを更新。高校野球・春のセンバツ大会でこの日惜しくも敗れた母校・帝京高校についてつづった。【写真】「素晴らしい回復力！」ゴルフ場で丸山茂樹と笑顔を見せるとんねるず・石橋貴明19日の甲子園初戦で帝京高校がが沖縄尚学高校に勝利した際には、2ヶ月ぶりのX更新で、「やった！！！校歌で涙。魂！！！」とつづり、母校を祝福した石橋。だがこの日は、古豪・中京大中京高