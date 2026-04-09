元日本ハムの杉谷拳士氏（35）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。「ロボット審判」について言及した。MLBでは、今季から自動ボール・ストライク判定システム（ABS、通称ロボット審判）が導入された。杉谷氏は「ABS来年にはNPBにも入れてほしいな…審判さんは大変だろうけども選手の気持ちからしたらあったほうがいい」と自身の考えをつづり、「みなさんはどう思いますか？」と問いかけた。ABSはホークアイ技術を