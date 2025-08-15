◇第107回全国高校野球選手権第10日 2回戦 東洋大姫路8―4花巻東（2025年8月15日 甲子園）

東洋大姫路（兵庫）が花巻東に競り勝ち、3回戦に進出。2001年から出場した4大会連続での3回戦進出を決めた。22年に就任した岡田龍生監督（64）は履正社（大阪）時代からの甲子園大会通算勝利数が25となり、上甲正典監督（宇和島東、済美）、谷脇一夫監督（高知商）と並ぶ歴代29位となった。

初戦の済美（愛媛）戦では伝統の堅実な戦いぶりを徹底し、4犠打で手堅く加点。この日も堅実な戦いぶりは変わらなかった。初回、先頭打者の渡辺拓雲（3年）が敵失で出塁すると、2番・木本琉惺（3番）が投前に確実に犠打を決めて走者を進める。2死後、5番・高田瑠心（3年）の左前打で先制した。

3回にも無死から四球で出塁した渡辺を木本が送る初回と同じ攻撃で好機を整えると、4番・白鳥翔哉真（3年）が右中間に適時二塁打。堅実かつ効果的に得点を積み重ねた。

2―0の5回には1死二、三塁から6番・桑原大礼（3年）の中犠飛、7番・見村昊成（3年）の左前打で2点を追加。投手が代わった6回には白鳥の2点適時打などで3点を奪い、勝利への流れを引き寄せた。白鳥は8回にも適時打を放つなど、3安打4打点の活躍で得点源となった。

投げては背番号1の木下鷹大（3年）が花巻東打線に終盤、追い上げられながらも8回0/3を4失点と粘りの投球を展開。4―8の9回無死二塁からは背番号10の最速147キロ右腕・阪下漣が復活登板を果たし、最後を締めた。投打がかみ合い、頼もしい戦力も返ってきた。頂点に向けてまた一歩、力強く歩を進めた。