18歳マスタントゥオーノ、R・マドリー加入会見で「世界最高の選手はメッシ」
リバープレートからレアル・マドリーに加入したアルゼンチン代表MFフランコ・マスタントゥオーノが18歳の誕生日を迎えた14日、サンティアゴ・ベルナベウで入団セレモニーを行い、「このユニフォームのために命を捧げたい」と意気込みを語った。背番号は30に決定。カスティージャ所属選手として登録されることになった。
2007年8月14日生まれのマスタントゥオーノは24年1月、当時16歳でリバープレートのトップチームデビューを果たした期待のMF。今年6月にはアルゼンチン代表に初招集され、17歳でのA代表デビューを成し遂げると、6〜7月にアメリカで行われたクラブW杯でも浦和レッズ戦などに出場していた。
セレモニー後には記者会見も実施。マスタントゥオーノはシャビ・アロンソ監督に対して「夢を叶えるための大きな自信を与えてくれた」と感謝を口にしつつ、さらにMFジュード・ベリンガムの名前を挙げて「ジュードが温かく迎えてくれた。僕は彼を尊敬していて、プレーを見るのが大好きだ」と感激した様子で話した。
その一方、マスタントゥオーノは記者会見の場で自身のロールモデルについて問われ、「僕にとって世界最高の選手はメッシだ。僕はアルゼンチン人で、彼は僕にとって最高の選手だ」と返答。アルゼンチン人の立場から「メッシはバルセロナとアルゼンチン人にとって特別な存在なんだ」と堂々と発言した。
R・マドリー加入会見の場でバルセロナのレジェンドの名前を出すのは異例。すぐに「マドリーは世界最高のクラブだ。歴史がそれを証明している。僕は自分の道を切り開くためにここに来た。何よりレアル・マドリーのファンがピッチで僕ができることに満足してくれるのを願っている」と言葉を続け、クラブに対する敬意は欠かさなかったが、加入初日の18歳が強心臓っぷりを見せつけた。
