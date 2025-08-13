思わずクスッ…来館者の素朴な質問に「悲しい事実です」カメ飼育員の回答に25万いいねのワケ【ママリ】

来館者からの質問に「悲しい事実です」カメ飼育員に25万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。

道の駅ウミガメ公園【公式】(@umigame_kouen)さんの投稿です。ウミガメの保護活動をしている、三重県にある「道の駅ウミガメ公園」では、来館者からの質問に答える用紙を設置しています。愛情たっぷりに育てられているウミガメも、きっと飼育員さんからの愛情を感じているはずです。





投稿者の道の駅ウミガメ公園【公式】さんは、ある質問に回答をしています。ウミガメの生態をよく理解しているからこそ、分かってしまった悲しい事実とは…？

©umigame_kouen

質問コーナー

質問者のかわいらしい質問に対して、ウミガメのプロが答える質問箱。ウミガメに興味を持ってもらえる上に、生態を知ることができて、とてもよいシステムですよね。気軽に質問できるので、たくさんの質問があるでしょう。詳しい回答で、とても勉強になります。



しかし、ウミガメの生態を知っているからこそ、分かってしまった悲しい事実に、気が付いてしまった飼育員さん。哀愁が漂う回答に思わずクスッと笑ってしまった方もいるでしょう。



この回答に「悲しまないで…(笑)」や「飼育員さんのカメへの愛情を感じます」などのリプライが寄せられました。ウミガメの生態を知るだけでなく、いかに愛情を持って活動しているかも知ることができる投稿ですね。

ネコっぽすぎる！生えていたものの正体に10万いいね

洗手院(千手院)(@senjuin1010)さんの笑える投稿です。自然にできたものなのに、何かに似ている不思議なものってありますよね。



お父さんが見つけたというキノコは、ネコと見間違うようなビジュアルをしていたそう。その何とも言えない表情は、自然にできたものとは思えないほど面白い形でした。

©︎senjuin1010

©︎senjuin1010

父親が発見したキノコ、完全にネコなので見て。

投稿者である洗手院(千手院)さんのお父さんが見つけたというキノコ。よく見ると困り顔のネコのような表情。困ったようなちょっとへそを曲げたような顔が愛らしくて、なかなか愛嬌があるお顔です。後ろにあるキノコも同じように、耳と顔のようなものがあり、そちらも困り顔なのがたまらないですね。



この投稿に「これが自然界の擬態か」や「にゃんこ大戦争みたい」などのリプライがついていました。自然の中でこれほどネコっぽいものが見つかるということに驚きです。発見したらワクワクしてきそうですよね。かわいくて不思議なキノコに、思わず笑顔になれる投稿でしたね。

初挑戦のしゃぶ葉のワッフル、小学生の手助けに19万いいね

ピュン子(@pyun_ko)さんの投稿です。何かに困っていた時、通りかかった人に助けてもらった経験はありませんか？ピュン子さんはある日、しゃぶ葉のワッフルに挑戦しようとした際、後ろに立っていた小学生が「生地、もう少し入れたほうがいいですよ」と小声で教えてくれたそう。



助言に従い作ってみると…？小学生の優しさに心温まるエピソードです。

しゃぶ葉のワッフル、作るの初めてだった時に、後ろに立ってた小学生が「生地、もすこし入れたほうがいいですよ」って小声で教えて下すって、師匠のおかげで本当にちょうどよかった。師匠、あれからわしはあの量を守っていますよ

ピュン子さんが小学生の助言通りに生地を足してみると、ちょうどよいワッフルができあがったそうです。「師匠のおかげ」と振り返るピュン子さんは「あれからあの量を守っていますよ」と思いをはせます…。



この投稿には「子どもはこういうことに関してプロ」「知らない小学生の助言を素直に取り入れたこと、尊敬する。子どもの言うことも真剣に聞いてくれる大人は信用できる」といったコメントが寄せられていました。時に子どもは好奇心の強さや素直さから、上達が早かったり器用にやってみせたりすることがありますね。



年齢に関わらず、助言を素直に取り入れることは良いことなのかもしれません。あれから大きく成長したであろう師匠が、ピュン子さんの投稿を見たら、うれし恥ずかしくなりますね。ピュン子さんと小さな師匠の出会いに心温まる、すてきな投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）