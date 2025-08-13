FRUITS ZIPPERが作る世界に1つの「ChargeSPOT」 “U22割”キャンペーンスタート
モバイルバッテリーのレンタルサービス「ChargeSPOT」を提供する株式会社INFORICHは、8月10日(日)より“U22割”を開始。キャンペーンの発表会にはChargeSPOT全国キャンペーンのアンバサダーであるFRUITS ZIPPERから、仲川瑠夏さん、真中まなさん、早瀬ノエルさんが登場しました。
■世界に1つだけのNEWKAWAII「ChargeSPOT」
メンバーカラーのバッテリースタンドを思い思いにデコり、唯一無二の作品が完成！ このバッテリースタンドは実際に全国各地へ配置予定ということもあり、真中さんは「会いに来て、心もモバイルもチャージしてほしい！」と話していました。
実際に普段から「ChargeSPOT」を活用しているという仲川さんは「ChargeSPOTには普段からお世話になっています。その魅力をわかっているからこそ、たくさんの人に利用してもらいたい」とアピールしていました。
今回発表された22歳以下限定の特別料金「U22割」はマイナンバーカード認証の実施で3時間まで165円で利用できるというキャンペーン。8月10日から10月31日までの期間限定で実施されます。実際に「U22割」の対象者である21歳の早瀬さんは「安くてびっくりしました。3時間あればフル充電できるので助かります！」と笑顔を見せ、その様子に仲川さんや真中さんは「ずるい！」と羨ましそうな表情でした。
■日本初!「デジタル認証アプリ」を活用したU22限定の年齢確認
発表会には株式会社INFORICHの代表取締役社長 秋山広宣氏のほか、デジタル庁 国民向けサービスグループ デジタル認証アプリ プロダクトオーナーの青野彰太朗氏、政策推進スペシャリスト 松崎雄汰氏も参加。マイナンバーカードを使った本人確認の普及も目指していくなかで、「デジタル認証アプリ」による年齢確認を導入した今回のキャンペーンはU22世代のライフスタイルに寄り添った日本初の試みになっているということです。
国内では5万台、海外を含めると8万台とエリアも拡大中の「ChargeSPOT」。対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作でレンタルが可能です。「U22割」は「ChargeSPOT」アプリ内の「U22キャンペーン」バナーから、デジタル庁の「デジタル認証アプリ」と連携し、自身のマイナンバーカードによる認証を完了すると、3ヶ月間割引が適用。10月31日までの期間中は何度でも3時間165円で「ChargeSPOT」を使用できます。対象者は認証完了時点で22歳以下の方で、適用期間中に誕生日を迎えた場合は、誕生日の月の最終日まで割引価格が適用となるということです。