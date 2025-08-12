◇パ・リーグ ソフトバンク3―1日本ハム（2025年8月11日 みずほペイペイ）

ソフトバンクに“2桁トリオ”が誕生した。初戦の有原、2戦目のモイネロから勝利のバトンを渡された大関は6回を4安打1失点。プロ6年目で自身初の10勝目を挙げた。

「何とか粘れた投球だったと思います。（2桁勝利は）過程として、次の試合に向けてやっていきたいと思います」。5月17日の楽天戦から負けなしの8連勝とし、本拠地では開幕から無傷の7連勝となった。これで2018年の千賀、石川、バンデンハーク以来7年ぶりに3人の2桁勝利投手がそろった。

初回2死、万波に先制アーチを浴びる。2回も長打でピンチを招きつつも無失点で切り抜ける。3回以降はたくさんあった自己流のマウンド上でのテーマを「姿、フォーム、勇気」の3つにした。「やることを絞ったおかげで、より自分のいいものが出せたと思います」。シンプルに相手打者を抑えることだけに集中してゼロを並べ、救援陣へ託した。

昨年12月のハワイ優勝旅行では「ダイヤモンドヘッド」を登った。「圧倒的な存在を目指し、それにつながる年にしたい」と日の出に誓いを立てた。目標とする目安として設定した13勝、160イニングにも着実に近づいてきた。最多勝争いも有原、モイネロに並んでトップの日本ハム・伊藤と1差につけている。

この日の白星で通算30勝目。頼もしい「3本柱」へと成長した左腕が「これまで通りにいい準備をして、結果がついてくるようないい投球をしたい」とさらに快投を続ける。 （木下 大一）