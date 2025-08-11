【大河べらぼう】誰袖花魁を身請けするも横領が発覚「土山宗次郎（暴啾析此法廚辿った非業の末路

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で胗俊太郎さんが演じている土山宗次郎の生涯を、史実を基にまとめるとこのような具合です。

田沼意次の側近として、勘定分野で活躍するロシア対策＆蝦夷地開発を提言する贅沢の限りを尽くして豪遊、誰袖花魁（福原遥）を1,200両で身請けする公金の横領が発覚、逐電するも斬首される

今回はそんな土山宗次郎の生涯を詳しくたどっていきたいと思います。

◆土山宗次郎／胗 俊太郎

つちやま・そうじろう／やなぎ・しゅんたろう 政変により人生を狂わされた意次の側近、勘定組頭 田沼意次（渡辺 謙）の家臣で、勘定組頭の旗本。意次が蝦夷開発を積極的に推進するなかで、その探査役として、大きく関わっていく。また吉原での豪遊も絶えず、大田南畝のパトロンとして、贅沢（ぜいたく）の限りを尽くし、やがて大文字屋の花魁（おいらん）・誰袖（たがそで／福原 遥）を莫大な金額で身請けするも、意次が失脚すると、悲運な人生をたどっていく。 ※NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

小普請から勘定組頭へ

土山宗次郎は元文5年（1740年）、土山孝祖（たかもと）と土山照苗女（てるなり娘）の長男として誕生しました。兄弟には女子（堀利之妻）や長滝政央（ながたき まさなか）らがいます。

元服して通称を宗次郎、または藤次郎と称しました。諱（いみな。実名）は土山孝之（たかゆき）です。

やがて日下部七十郎女（くさかべ しちじゅうろう娘）を妻に迎え、一人娘を授かりました。後に養女（柳田政武妻）を迎えていますが、跡を取らせる男児は迎えなかったのでしょうか。

土山宗次郎は宝暦6年（1756年）に17歳で家督を継ぎますが、役は得られず小普請（こぶしん。無役）となりました。

小普請は決まった役がないため収入が低く、宗次郎も経済的には苦しかったものと思われます。

しかし宗次郎は研鑽を重ね、宝暦10年（1760年）に21歳で勘定（かんじょう）に抜擢されました。

勘定とは勘定奉行の配下で、勘定所に勤務します。

【勘定所の役職序列】

勘定奉行−勘定組頭−勘定−支配勘定−支配勘定見習・支配勘定出役

※別に全般の監査担当として、勘定吟味役−勘定吟味方改役が存在。

勘定として職務に精励し、その才覚が認められた宗次郎は、明和6年（1769年）に評定所留役（ひょうじょうしょとめやく）を拝命します。

評定所とは幕府の最高裁判所と政策立案を司る機関で、留役はその書記官として、勘定所から多くの者が出向しました。

留役は知識と経験を積んでいることから、評定所の実務に大きな影響を及ぼしており、宗次郎も大いに腕を振るったことでしょう。

やがて安永5年（1776年）には勘定所へ出戻って勘定組頭（かんじょうくみがしら）に昇進し、実務経験と知識を基に幕府財政と田沼政権を支えました。

ロシア対策と蝦夷地調査を提言

蠣崎波響「夷酋列像」より、アッケシ乙名ニシコマケ（泥湿穀末決）。

田沼政権を支える一人として頭角を現した宗次郎は、天明3年（1783年）に工藤平助『赤蝦夷風説考（あかゑぞふうせつこう）』を読み、対ロシア政策の重要性を田沼意次に提言します。

翌天明4年（1784年）には荒井庄十郎（あらい しょうじゅうろう）と平秩東作（へづつ とうさく）を蝦夷地調査に派遣しました。

両名の報告を受けて天明5年（1785年）には上役の松本秀持（まつもと ひでもち）がより本格的な蝦夷地調査を指示。最上徳内（もがみ とくない）らが派遣されています。

【蝦夷地調査隊・主要メンバー】

隊長格：佐藤行信（玄六郎）普請役：菴原宣方（いはら のぶかた。弥六）普請役：青島政教（俊蔵）普請役：皆川秀道（沖右衛門）普請役：山口高品（− ただのり。鉄五郎）平士：引佐新兵衛（いなさ −）平士：大石逸平（− いっぺい）平士：大塚小一郎平士：鈴木清七平士：里見平蔵平士：最上徳内

※50音順（読み方は諸説あり）

調査は天明6年（1786年）まで続き、調査隊を東西二手に分けて蝦夷地を一周。また樺太や国後島まで到達したと言います。

中には極寒や壊血病で客死する者もおりましたが、数々の苦難を乗り越えて、多大な成果を上げたのでした。

後に蝦夷地調査の結果として『蝦夷拾遺』が執筆され、アイヌ文化やロシア文化に関する綿密な調査報告がなされます。

しかし彼らの偉業が田沼政権とともに葬り去られようとは、当時誰が予想できたでしょうか。

驕れる者、久しからず

斬首される宗次郎（イメージ）

過酷な蝦夷地調査が行われていた一方で、田沼政権の宗次郎は豪遊三昧。吉原遊郭で派手に遊び、大文字屋の誰袖花魁を1,200両（約1億2千万円）という大金で身請けするなど、とかく評判でした。

宗次郎と親しかった大田南畝（おおた なんぽ）はこんな狂歌を詠んでいます。

我恋は 天水桶の 水なれや 屋根よりたかき うき名にぞ立つ 【意訳】私の恋は、天水桶の水のようだ。屋根より高く浮名が立っている。

天水桶とは雨水を貯めておき、防火用水として用いるための桶です。火災が起こると屋根の上から水をかけて消火に努めることから、よほど高い浮名（男女関係の評判）が立っていることを表現したのでしょう。

また自身も狂歌師として活動しており、その狂名を軽少ならん（けいしょう −）としています。これは清少納言（せい しょうなごん）のもじりで「取るに足りない」という意味です。

この辺りが宗次郎の生涯におけるピークで、やがて天明6年（1786年）に第10代将軍・徳川家治が世を去ると、突如として風向きが変わりました。

松平定信はじめ反田沼派が台頭し、田沼意次を老中から罷免。田沼派の幕閣が次々と失脚していきます。

宗次郎も左遷され、富士見宝蔵番頭（ふじみほうぞうばんがしら）に降格されました。江戸城の富士見櫓で大奥の調度品を管理する責任者です。

このまま無事に済めばいいのですが、そうはいきませんでした。

やがて宗次郎の横領疑惑が発覚。以前に幕府が米価対策として米を買いつけるための資金から、500両（約5千万円）を横領していたというのです。

宗次郎は追及を避けるために逐電（逃亡）、武蔵国所沢（埼玉県所沢市）の金乗院（山口観音）で平秩東作に匿ってもらいました。

しかし発見・捕縛されてしまい、天明7年（1787年）12月5日に斬首。享年49歳。

終わりに

今回は田沼意次の側近として活躍し、誰袖花魁を身請けした土山宗次郎について、その生涯をたどってきました。

大河ドラマでは誰袖に思いを寄せるも田沼意知（宮沢氷魚）にとられてしまい、自身は名義でのみ誰袖を身請けした形にアレンジされています。

ちなみに誰袖は第29回放送「江戸生蔦屋仇討（えどうまれ つたやのあだうち）」でクランクアップ（出番終了）だそうで、土山宗次郎との関係は描かれないようです。

果たして宗次郎はどのような最期が演じられるのか、そもそも演じられるのか（いわゆるナレ死の可能性も）、気になりますね。

