女優二階堂ふみ（30）との結婚を発表したメイプル超合金カズレーザー（41）が11日、月曜スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に登場し、喜びの生報告をした。

MCの谷原章介から「カズさん、結婚おめでとうございます」と祝福され、「ありがとうございます」とあらためて一礼。「私事で時間を頂戴して恐悦でございます」とあいさつした。二階堂の魅力を聞かれると、「そうですね、僕よりすべてがしっかりしているというところですね」とのろけた。二階堂の呼び名は「私は二階堂さんのことを『社長』とと呼んでいます」と告白。谷原が「メイプル超合金の社長！」とツッコむと、「よっ、社長！って呼んでます」と応じた。

さらに谷原から「よくバレなかったよね、デート」とツッコまれ、松村未央アナウンサーからも「カズさん、普段も（服装が）赤いので…よく隠し通せましたよね」と質問が飛んだ。カズレーザーは「こんな感じで、でも意外と何とかなるもんですね。世の中の人、そんな…」と語ったが、谷原は「ホントに赤で過ごした？」と疑惑の視線。カズレーザーは「本当にこんな感じで。でも旅行に行く時、さすがにトーンは落としますけども。はい。そんなもんでした」と応じた。

2人の結婚は10日に、二階堂の公式HPとカズレーザーのSNSで発表。二階堂は以前から、カズレーザーのファンであることを公言していた。16年9月に日本テレビ系で放送された「火曜サプライズ」で好きな男性のタイプを聞かれ「カズレーザーさんなんです。格好良い。画像を検索したら顔がすごくタイプで」と明かしていた。

翌17年4月に同系で放送された「DASHでイッテQ！行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組No.1決定戦」で、二階堂とカズレーザーは初共演。二階堂はカズレーザーを前に「実はカズ様とずっとお会いしたかったんです。お顔がカッコイイなって…今日、ずっとドキドキしていました」と“公開告白”をしたことが話題を呼んでいた。同21日には同系「ヒルナンデス！」で再共演。カズレーザーの相方・安藤なつ（44）がXに、2人のツーショットを投稿していた。それでも、交際の情報は一切、流れていなかった。