この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【新築戸建て】家づくりの後悔『第一位』ベストな収納はこれです！」というテーマで、注文住宅マイスター・杉浦一広氏が動画に登場。今回は、近年増加している平屋住宅の収納問題について、「みんな勘違いしてる収納法」を鋭く指摘しつつ、これから家づくりをする人が陥りがちなミスと、その解決策を語った。

杉浦氏によると、昔から一貫して「収納の悩み」が家づくり最大の問題だという。「建てる前も建てた後も、結局みんな収納に一番困ってる」とし、「どうしても大きな収納がないと無理ゲーだ」と現実を語る。昔の家には4畳半や6畳の“納戸”と呼ばれる北の部屋があり、自然と大容量収納スペースが確保されていたが、現代は住宅の床面積がどんどん小さくなり、特に平屋住宅では深刻だと指摘した。

解決策として杉浦氏が推奨するのは「小屋裏収納」だ。「平屋なら床面積の半分までの巨大収納が作れる。高さ1.4メートル以下の制限はあるものの、ロフトや秘密基地のようにも使える巨大スペースは、家族の成長とともに増える荷物を余裕で飲み込める」と説明する。また、「みんなやらないから困るけど、大きい収納を計画的に作れば一発で悩みは解消する」と自信をのぞかせた。

さらに杉浦氏は「断捨離」の重要性にも言及。「あったかい家にすれば毛布や布団など防寒グッズが減り、収納もスッキリする。エアコンの方が膝掛けより電気代が安いのに、みんな勘違いしてる」と、生活の“思い込み”にも切り込んだ。収納スペースを単に“作る”だけでなく、温度や湿度の管理も重要で、「プラスチックやゴム製品などは温度差で劣化が進むため、家全体と同じ温熱環境下に収納するのがベスト」と提案した。

最後に杉浦氏は、「これから注文住宅を建てる人は、収納スペースを最初から余裕をもって大きく作ることが本当に大事。収納をケチると、将来レンタルコンテナで管理費を払い続ける羽目になるし、大事な物も劣化してしまう。よく考えて計画してほしい」と動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:00

家が小さくても『巨大収納』が必要な理由
05:14

『断捨離』がもたらす驚きの収納効果とは？
09:34

劣化・カビ対策！収納スペースでやりがちな失敗例

関連記事

注文住宅マイスターの杉浦一広氏が断言「省エネエアコン神話は偶像」実態暴露に業界騒然

注文住宅マイスターの杉浦一広氏が断言「省エネエアコン神話は偶像」実態暴露に業界騒然

 注文住宅マイスターの杉浦一広氏が提言！「レンジフードも高さ固定も不要」理想のキッチンはここまで進化する

注文住宅マイスターの杉浦一広氏が提言！「レンジフードも高さ固定も不要」理想のキッチンはここまで進化する

 注文住宅マイスターの杉浦一広氏「家の軒は出すな！」火事対策の極意を語る―「もらい火は火災保険でも保証外」

注文住宅マイスターの杉浦一広氏「家の軒は出すな！」火事対策の極意を語る―「もらい火は火災保険でも保証外」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

百年の家®? 注文住宅マイスター 杉浦一広_icon

百年の家®? 注文住宅マイスター 杉浦一広

YouTube チャンネル登録者数 2390人 622 本の動画
注文住宅のプロが時代にあった家づくりの最適な情報を発信します！「良い家」は「良い工務店」にしか建てられない「現代の匠」が手掛ける、健康に配慮した暮らしやすい「百年安心して暮らせる家」を提供しています。
youtube.com/channel/UCgdelKT5KdtYiN4vnyhApeg YouTube