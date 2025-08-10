この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【新築戸建て】家づくりの後悔『第一位』ベストな収納はこれです！」というテーマで、注文住宅マイスター・杉浦一広氏が動画に登場。今回は、近年増加している平屋住宅の収納問題について、「みんな勘違いしてる収納法」を鋭く指摘しつつ、これから家づくりをする人が陥りがちなミスと、その解決策を語った。



杉浦氏によると、昔から一貫して「収納の悩み」が家づくり最大の問題だという。「建てる前も建てた後も、結局みんな収納に一番困ってる」とし、「どうしても大きな収納がないと無理ゲーだ」と現実を語る。昔の家には4畳半や6畳の“納戸”と呼ばれる北の部屋があり、自然と大容量収納スペースが確保されていたが、現代は住宅の床面積がどんどん小さくなり、特に平屋住宅では深刻だと指摘した。



解決策として杉浦氏が推奨するのは「小屋裏収納」だ。「平屋なら床面積の半分までの巨大収納が作れる。高さ1.4メートル以下の制限はあるものの、ロフトや秘密基地のようにも使える巨大スペースは、家族の成長とともに増える荷物を余裕で飲み込める」と説明する。また、「みんなやらないから困るけど、大きい収納を計画的に作れば一発で悩みは解消する」と自信をのぞかせた。



さらに杉浦氏は「断捨離」の重要性にも言及。「あったかい家にすれば毛布や布団など防寒グッズが減り、収納もスッキリする。エアコンの方が膝掛けより電気代が安いのに、みんな勘違いしてる」と、生活の“思い込み”にも切り込んだ。収納スペースを単に“作る”だけでなく、温度や湿度の管理も重要で、「プラスチックやゴム製品などは温度差で劣化が進むため、家全体と同じ温熱環境下に収納するのがベスト」と提案した。



最後に杉浦氏は、「これから注文住宅を建てる人は、収納スペースを最初から余裕をもって大きく作ることが本当に大事。収納をケチると、将来レンタルコンテナで管理費を払い続ける羽目になるし、大事な物も劣化してしまう。よく考えて計画してほしい」と動画を締めくくった。