第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）に出場中の広陵（広島）が１０日、今大会の出場を辞退した。この日、同校の堀正和校長が兵庫・西宮市内で会見し、明かした。１４日の２回戦で津田学園（三重）と対戦予定だった。

広陵を巡ってはＳＮＳ上で暴力事案が判明。５日には日本高野連が３月に厳重注意とした事案があったことを発表し、６日には学校も野球部員の暴力行為を公表した。さらには別の事案で元部員が被害を訴えていることも判明し、同校では元部員の保護者からの要望を受け、第三者委員会を設置して調査を進めてきた。

８日には阿部俊子文部科学相が閣議後の記者会見で、同校の野球部員の暴力行為があったことについて言及。「大変遺憾で、決して許される行為ではない」と述べた上で、出場の判断について「日本高野連で適切にされるものと承知しているので、コメントは控える」と話すなど、波紋が広がっていた。

選手権大会中の出場辞退については、２０２１年夏に宮崎商と東北学院（宮城）が出場選手の新型コロナ感染を理由に辞退したことがあった。開幕後の出場辞退も不戦敗も大会史上初めてだった。

２００５年の大会前には明徳義塾（高知）で野球部員の喫煙と部内暴力が判明し、出場辞退。準優勝の高知が出場した例もある。

広陵は選手権大会に２６度出場＆準優勝４度、センバツ大会は出場２７度に３度の優勝＆３度の準優勝を誇る高校野球界の名門。多くのプロ野球選手を輩出している。

◇広陵の騒動の経過

▼７月下旬〜８月５日 １月に部内で暴力があったとするＳＮＳへの投稿が拡散。

▼５日 日本高野連は、審議を行った上で３月に厳重注意措置とした事案があったことを発表。野球部は甲子園で開会式に参加。

▼６日 学校はホームページに経緯と対応について掲載し、１月２２日に「部員間での暴力を伴う不適切な行動」があったと認めた。内容は、２年生部員（当時）４人による１年生部員（当時）１人への胸や頬をたたくなどの暴力行為。２月中に広島県高野連を通じて日本高野連に報告し、当該部員が一定期間は公式戦に出場できなかったこと、被害生徒は転校したことなどを公表した。

▼同 日本高野連が７日の１回戦に出場する判断に変更はないと発表。学校側も新たな事実は確認できなかったとした。

▼７日 旭川志峯（北北海道）に逆転勝ちで３年連続初戦突破。甲子園８０勝を挙げた。中井監督は試合前、初めて騒動に言及。「反省すべきことは反省して大会を迎えています」と話した。