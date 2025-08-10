デザイン可愛いいいぃぃぃーーー♡【スタバ】ギフトにもぴったり！「新作グッズ」

【スターバックス】から、思わず集めたくなるような新作デザインのスターバックスカードが登場。ちょっとしたプレゼントにも最適です。今回は贈る側も受け取る側も気分が上がる、限定カードをご紹介します。

ちょこんとお出迎え「スターバックス カード ホテルベアリスタ」

ベルボーイ姿のベアリスタがちょこんと佇む、上品な印象のスターバックスカード。シックな色合いとホテルモチーフが落ち着いた雰囲気で、大人っぽいギフトにもぴったりです。今回初めてベアリスタがスターバックスカードのデザインに登場したという点も注目！

夏のにぎわいを感じる「ミニ スターバックス カード スイムリングキャット」

浮き輪でぷかぷかと夏を満喫する猫の姿が、なんとも愛らしいミニサイズのスターバックスカード。サングラスをかけた表情や夏らしい色づかいが遊び心たっぷりで、手に取った瞬間に笑顔になれそうです。猫好きな人へのギフトとしてはもちろん、タンブラーやマグと組み合わせて季節感を楽しむのもおすすめです。

writer：内山友里