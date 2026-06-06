ÎÏ¶¯¤¤Àè¹Ô¤Ç°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¡¢ÀÐ¸¶ñ¥photo by Torao Kishiku¡ÚG?¤Ç½éVÃ£À®¡ÛÀÐ¸¶ñ¥¡Ê¹áÀî¡¦117´ü¡Ë¤Ï¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë"Ë°¤­¤Ã¤Ý¤¤À­³Ê"¤À¡£¹â¹»»þÂå¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤ÇÈ¬¼ï¶¥µ»¤òÀìÌç¤È¤·¤¿¤Î¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤­¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤é¡×¡£¤À¤¬¶¥ÎØÁª¼ê¤ò»Ö¤·¤Æ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤À¤±¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤Â³¤±¤ëËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ë°¤­¤ë¤Ê¤É¤È¤Ï¸À¤Ã