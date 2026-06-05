記者会見するタイ警察のタッチャイ副長官＝3日、バンコク（タイ警察提供、共同）【バンコク共同】国際犯罪組織が遠隔で洗脳した人を協力させ、誘拐を装う「バーチャル（仮想）誘拐」事件がタイで起きた。被害者は香港の大学生の女性（21）で、ホテルの一室で自ら体を縄で縛って拘束されたかのような動画を撮影。組織は女性と直接接触せず、オンラインで動画を受け取り家族に転送し、身代金を要求した。タイ警察のタッチャイ副