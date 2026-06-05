お笑いコンビ・2丁拳銃の川谷修士の妻で、放送作家・タレントの野々村友紀子が7日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後22：00〜）に出演する。【番組カット】野々村友紀子の正論にバッサリ…夫婦円満の秘けつを学ぶ男性ゲスト現代の日本社会で多くの家庭が直面する永遠のテーマ「夫婦のすれ違い」 。今回は、数々のメディアで鋭い一喝を放ち、世の妻たちから絶大な支持を集める野々村による大人気企画「熱血授業