京都市内で家族旅行をしていたアメリカ国籍の20歳の男性が、先月29日から行方不明になっていることがわかりました。【映像】行方不明のアメリカ国籍の男性（複数カット）警察によりますと行方不明になっているのはアメリカ国籍のヒギンバーサム・ジェームズ・ウェストさん（20）です。ウェストさんは家族と旅行で日本を訪れ、先月29日午後6時ごろ京都市内のホテルを1人で出て行き、その後の行方が分からなくなったということ