北中米ワールドカップの初戦オランダ戦まで、残り10日。５月31日のアイスランド戦で国内合宿を打ち上げた日本代表は、事前キャンプ地のモンテレイへ移動。現地６月３日からトレーニングをスタートさせた。初日は、午前10時の時点で気温30度超という猛暑の中での調整となった。このタイミングで合流した鎌田大地（クリスタル・パレス）の調子は良さそうで、21歳の若武者・塩貝健人（ヴォルフスブルク）は野心を全面に押し出して