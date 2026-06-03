少子化の中で活路を見いだし、お産件数が年々増えている産院がある。千葉を拠点に展開する「ファミール産院」だ。分娩数は2020年から2025年で3.3倍、売り上げも4倍に伸びた。全国各地で産婦人科が消えていく中、なぜこんなに成長できるのか。ノンフィクションライターの三宅玲子さんが取材した――。撮影＝プレジデントオンライン編集部ファミール産院 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■「出産できる病院ゼロ」の大ピンチ202