メキシコ・モンテレイで北中米W杯の事前キャンプを張っている森保ジャパンに＜強力助っ人＞が加わることになった。5月31日のアイスランド戦で3年半ぶりとなる代表ユニフォームに袖を通し、先発して14分後にピッチを去ったDF吉田麻也（37=LAギャラクシー）が「5日（日本時間6日）にチームに合流する。現役なので一緒にプレーもできる」（山本昌邦技術委員長）というのだ。【もっと読む】日本にとってメキシコ開催がラッキーなワ