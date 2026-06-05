1100台を超えるロードスターと2600名を超えるオーナーが参加高原の初夏と呼ぶような気持ちの良い天候に恵まれた2026年5月31日、軽井沢の駅前にある軽井沢プリンスホテルスキー場駐車場にて「軽井沢ミーティング2026」が開催されました。これは、マツダの「ロードスター」のオーナーが主催する国内最大級のオーナーズ・ミーティングで、今年も3倍近い抽選を突破した、約1100台のロードスターと、約2650名のオーナーさんたちが、