ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が５日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日３時間ＳＰ」に出演。共演の長嶋一茂が美女と?カラオケルーム同伴?をしていたと告発した。高嶋は「この間、ＮＨＫホールでコンサート終わって、打ち上げを六本木でカラオケやってたら、なんか知ってる人がいた」と一茂の方に視線をやると、「しかもね、『言っていいのかな？』っていうような感じで。お忍びな感じで…」と思わせぶりな態度を見せた。