インドの首都ニューデリーにあるホテルで火災が発生し、外国人ら少なくとも21人が死亡しました。日本人が巻き込まれたとの情報はありません。インドメディアによりますと、首都ニューデリー南部の住宅などが密集する地域で3日、5階建てのホテルから出火しました。この火災で、ホテルの宿泊客ら少なくとも21人が死亡しました。犠牲者の多くは外国人とみられています。また、およそ40人が消防隊によって救出され、病院に運ばれたほか