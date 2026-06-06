長引く物価高で、日々の買い物に対する価値観が変わったという人は多い。特に、嗜好品やブランド品の買い控えが起きているようだ。東京都の50代女性（海外添乗員／年収500万円）は、かつてステータスだったブランドものへの未練を完全に断ち切ったそう。「ブランド品、これ、マジでアホらしい。 いったい誰に見栄張るのさ。売ったら10分の1以下だし、服もバッグも 機能的が一番 ブランド、誰も貴方に興味ないのに、着飾りしてるの