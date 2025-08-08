元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。大雨特別警報が出ている鹿児島県霧島市にある妻の実家を心配した。

番組冒頭から鹿児島県などを中心に九州南部を襲った大雨について取り上げた。霧島市には大雨特別警報が発表され、最大限の警戒を呼びかけられたことなどを伝えた。

羽鳥アナから「一茂さん、奥様の実家が霧島ということで？」と尋ねられると、一茂は「きょう朝方、ちょっと状況は確認したんですが。ライフラインは…水だけはかろうじて出るみたいなんですが、電気は止まってるので。クーラーが効かない、１階ももう浸水しちゃってて、冷蔵庫が浮いちゃってるような状況で。２階建てなんですけど、階段の半分のことぐらいまで浸水しちゃってるんで。かなりの水位ですね」と深刻な妻の実家の様子を明かした。

すでに避難もままならない状況で「だから水を確保して２階に上がって避難しているみたいなんですけど。辺り一面、水位が上がって水浸しだから、どこか緊急避難場所にっていうわけにも多分いかないし」と説明。羽鳥アナが「そういう場合は家の中でできるだけ高いところか、山側じゃないところに。そういう行動になりますね」と応じた。

一茂は「今後、雨が降って水位がさらに上がるとなると、２階まで万が一いっちゃうと寝るところもないし、避難する所って屋根の上しかなくなっちゃうけど。高齢なんで、雨が降っている中、屋根ってそれもリスクがあるし、心配しているところではありますね」と説明。現状、スマートフォンで連絡は取れているというが、「電源がきてないので、いつ連絡が取れなくなるのが心配です。電源が落ちちゃうと連絡のしようがない。今はまだできているんですけどね」と表情を曇らせていた。