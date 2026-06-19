1590年頃、豊臣時代から伝統と革新を紡ぐ醸造酢メーカー、タマノイ酢の代表製品である「すしのこ」が、英国発ラグジュアリーブランド アニヤ・ハインドマーチとコラボレーションする。 2026年６月１８日(木)よりアニヤ・ハインドマーチのオンライン・ストアで発売を開始し、さらに翌日6月１9日(金)よりアニヤ・ハインドマーチの店頭でも展開される。「すしのこ」がアニヤ・ハインドマーチとコラボするのは2022年に引き続き２回目で