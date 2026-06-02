台風6号は今日2日夜にかけて九州南部にかなり接近して進む見込みです。明日3日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。西日本では今日2日から明日3日にかけて、東日本太平洋側では明日3日は、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。台風6号西日本〜東日本に暴風域を伴ったまま接近の恐れ台風6号は、奄美付近を北上中です。台風は、