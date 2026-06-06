熱帯低気圧(台風のたまご)は温帯低気圧に変わり、明日7日(日)から8日(月)にかけて九州から関東の南岸を進むでしょう。先日、台風6号の影響で大雨となった沖縄や九州から東海で再び大雨が予想されています。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒してください。沖縄や九州から東海を中心に大雨明後日8日(月)にかけては、沖縄や九州から東海で警報級の大雨になるおそれがあります。先日、台風6号の影響で大雨となった地域